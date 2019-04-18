«Ростех» уволил главу челябинского оборонного предприятия, на котором прошли обыски по делу о хищениях

Как сообщает «Интерфакс», решение об отставке гендиректора «Специального конструкторского бюро «Турбина» Алексея Авдеева утвердил совет директоров предприятия. Накануне там прошли обыски. Сообщалось, что нарушения были выявлены в ходе внутренней проверки. По версии регионального ФСБ речь идет об ущербе на сумму 300 миллионов рублей. В частности, стало известно, что конструкторское бюро якобы заключало договоры на поставку оборудования по необоснованно завышенной стоимости.