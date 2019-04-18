Шесть человек пострадали в результате ДТП в Санкт-Петербурге

Там на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки автомобиль на большой скорости выехал на тротуар и сбил пешеходов. По данным портала 78.ru, владелец автомобиля BMW – 23-летний сын председателя Федерации любительского бокса Кабардино-Балкарии. От удара одного из пострадавших выбросило в реку, — пишет «Фонтанка». Мужчине помогли выбраться из воды. Среди госпитализированных туристка из Эстонии и гражданин Германии. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.