Znak.com попросил Генпрокуратуру проверить работу Госдумы

Редакция Znak.com направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку возможных нарушений в работе Государственной думы РФ. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» шеф-редактор редакции Дмитрий Колезев.

«Мы сегодня направили обращение к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить работу Госдумы 16 апреля 2019 года, когда принимался в первом чтении законопроект об электронном голосовании на цифровых избирательных участках», — сказал он.

Тогда перед голосованием за законопроект «О создании в городе федерального значения Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах РФ», по подсчетам депутата Сергея Иванова (фракция ЛДПР), в зале пленарных заседаний было всего 144 депутата, но в протоколе было указано 355 проголосовавших.

«Количества парламентариев в 144 человека недостаточно для кворума в 226 человек. И если в зале действительно было меньше, чем 226 человек, значит, законопроект просто не мог быть принят», — отметил Д.Колезев.

Редакция, по словам шеф-редактора, пыталась проверить данную информацию по видеозаписи трансляции заседания, однако посчитать депутатов «по головам» невозможно: нет общих планов зала.

«Мы запрашивали у пресс-службы Госдумы полную видеозапись, чтобы можно было посмотреть общие планы и посчитать депутатов по головам, но нам в устной форме отказали в данной просьбе, поставив под сомнение техническую возможность предоставления такой записи в принципе», — пояснил он.

Принятие законопроекта, возможно, добавил Д.Колезев, проходило с нарушениями регламента, что нарушает права граждан России, избравших депутатов Госдумы.

«Мы считаем, что это противоречит регламенту Думы, и просим Генпрокуратуру проверить эту информацию. И нам бы хотелось понять, что происходит с посещаемостью в Госдуме, потому что поступает все больше информации о том, что народные избранники гораздо меньше ходят на работу, чем нам бы того хотелось. Мы платим им достаточно большую зарплату, а выясняется, что люди не ходят на заседания, оставляя на местах свои электронные карточки», — заключил он.