Министерство культуры выделит 8 миллионов рублей на восстановление сгоревшей церкви в Карелии

По словам главы республики, специалисты подтвердили возможность достоверно воссоздать храм — спасенные бревна сохранили важную информацию по конструктивном узлам и плотницким технологиям. Утраченную живопись позволит восстановить документация.

Успенская церковь была построена в конце 18-го века. Это был один из самых высоких деревянных храмов Русского Севера. Храм сгорел в августе прошлого года. По предварительным данным, причиной стал поджог.