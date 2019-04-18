Владимир Зеленский не будет принимать участия в дебатах на «Общественном телевидении»

Об этом сказал представитель кандидата в президенты Украины в Центризбиркоме. Об отказе Зеленского стало известно сразу после того, как ЦИК согласился сместить начало эфира на 1 час. Об этом ранее просили оба штаба. Перенос был нужен для того, чтобы кандидаты успели приехать в телестудию после других дебатов – на киевском стадионе «Олимпийский».

Встреча Петра Порошенко и Владимира Зеленского не состоялась 14-го апреля. По официальной версии они так и не смогли согласовать время дебатов. Второй тур выборов пройдет уже в это воскресенье.