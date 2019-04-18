Военная прокуратура выдала ордер на арест мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара

Его, а также шесть генералов, действующих в составе Ливийской национальной армии, обвиняют в обстреле аэропортов, в результате которых, по данным следствия, погибли и пострадали мирные жители.

В начале апреля армия временного кабинета министров, действующего на востоке страны, объявила о начале наступления на Триполи. В ливийской столице заседает другое правительство — признанное международным сообществом. Сейчас бои идут на подступах к городу.