Главный редактор «Росбалта» и сотрудники агентства вызваны на допрос по делу о клевете

Адвокат Дмитрий Фирсов, представляющий интересы редакции, рассказал, что в ходе обыска полицейские изъяли три системных блока и некие документы. Сам главред, Николай Ульянов, сказал, что правоохранители включали компьютеры всех сотрудников и просматривали их на предмет слова «Шакро». Судя по всему, они искали статьи, где упоминалось дело криминального авторитета Шакро Молодого.

Обыск, который начался сегодня утром, парализовал работу редакции. Сообщалось, что следователей интересует не само агентство, а конкретный сотрудник. Иск о клевете против него подал бизнесмен Алишер Усманов.