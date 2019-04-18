Абсолютное большинство фильмов, которые спонсировал Фонд кино, провалились в прокате

Такой вывод содержится в исследовании интернет-издания «Проект», посвященному российскому кинорынку.

В прокате окупилось лишь 12 процентов коммерческих фильмов с господдержкой. В количественном выражении речь идет о 19 принесших прибыль фильмах. Исследование «Проекта» охватывает период с 2012 по 2017 год.

Самым убыточным оказался фильм «Матильда» Алексея Учителя. Его бюджет составил полтора миллиарда рублей, но в прокате лента собрала лишь чуть больше 500 миллионов. Ненамного лучше показали себя мультфильмы «Савва. Сердце воина» и «Смешарики. Легенда о золотом драконе», у которых были сопоставимые бюджеты.

Также «Проект» назвал компании, которые чаще всего получают государственную поддержку. Среди них – основанная Федором Бондарчуком «Арт Пикчерс Студия», «СТВ» Сергея Сельянова, «ТаББаК» Тимура Бекмамбетова и ряд других.

Как отмечает «Проект», поддержанные государством фильмы не пользуются успехом и за рубежом. Лишь семь из них побеждали либо номинировались на престижные иностранные кинопремии.