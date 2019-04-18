У бывшего главы Серпуховского района в СИЗО случилась остановка сердца

Как рассказала РБК супруга Александра Шестуна Юлия, врачи сделали ему укол адреналина, а затем экстренно госпитализировали. Ранее сообщалось, что Шестун потерял сознание во время следственных действий. Его адвокат говорил, что у подзащитного выявили низкое давление.

Экс-глава Серпуховского района более двух месяцев держит голодовку. Причиной стало то, что к нему не допускали адвоката, а также запретили выдвигаться на очередных выборах. Бывшего руководителя обвинили в мошенничестве и легализации преступных средств. Суд постановил изъять имущество Шестуна на сумму в 10 миллиардов рублей.