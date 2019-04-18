Организаторы движения «Бессмертный полк» порекомендовали региональным чиновникам не возглавлять торжественные колонны. В документе о единых принципах проведения шествия 9-го мая также говорится, что на акцию не стоит массово приносить портреты советских руководителей и красные флаги – это наносит вред смыслу и репутации «Бессмертного полка».

На акции нет места политике, — такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист и писатель Виктор Шендерович.

Портреты Сталина, которые несут в рамках «Бессмертного полка» – это часть пропаганды, — считает Шендерович.