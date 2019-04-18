В штабе Дональда Трампа рассчитывали извлечь выгоду из действий России. Это следует из доклада спецпрокурора Мюллера

В штабе Дональда Трампа рассчитывали извлечь выгоду из действий России. Это следует из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Его полная версия была опубликована сегодня.

Москва действительно пыталась повлиять на выборы американского президента в 2016-м году, но сговора с окружением Трампа не было. Об этом сказал генеральный прокурор США Уильям Барр. Перевод телеканала «Настоящее время».

Спецпрокурору Мюллеру также не удалось найти достаточно доказательств попыток Трампа помешать расследованию, — добавил Барр.