Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя в  программном обеспечении продавал «айфоны» за 6 тысяч рублей

Некорректные цены отображались на сайте в течение 15 минут – это подтвердили в пресс-службе онлайн-ритейлера. Все, кто успел сделать заказы за время сбоя – а это порядка 850 клиентов – получат товар по цене на момент покупки – отметили в компании. Как отмечает агентство РИА Новости, IPhone 8 c памятью 64 Гбайта можно было заказать за шесть тысяч рублей. Сейчас на сайте «Связного» он стоит почти 45 тысяч.