Конгресс США просит Мюллера, завершившего расследование российского вмешательства, дать показания в течение месяца

Конгресс США просит спецпрокурора Роберта Мюллера, завершившего расследование российского вмешательства, дать показания в течение месяца. Соответствующую просьбу юридический комитет направил сразу после окончания пресс-конференции генпрокурора. Она была посвящена докладу по итогам «российского расследования». Документ, в котором более 400 страниц, сегодня был выложен в открытый доступ. Из него убраны секретные сведения и некоторые показания свидетелей.

Мюллер не нашел доказательств сговора штаба Трампа с Россией перед выборами 2016-го года, однако подтвердил, что ГРУ передавало документы Демократической партии США сайту «Викиликс». Москва вмешательство в выборы категорически отрицает.