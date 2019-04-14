СЖР внимательно следит за ситуацией с обысками в редакции «Росбалта», собирая полную информацию

Союз журналистов России внимательно следит за ситуацией с обысками в редакции «Росбалта», собирая полную информацию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

«Мы ожидаем ответа от соответствующих органов для того, чтобы составить полную картину происходящего. В любом случае, обыски, выемка документов в любой редакции вне зависимости от того, с чем это связано — это чрезвычайная ситуация, к которой должно быть приковано максимальное внимание журналистского сообщества, и Союза журналистов России», — сказал он.

К сожалению, по словам Т.Шафира, на данный момент СЖР обладает неполной информацией, о том, с чем связаны эти обыски. Союз журналистов, добавил он, сейчас связывается со всеми причастными ведомствами для получения сведений о причинах этих обысков для того, чтобы сделать окончательные заявления по этому поводу.

«Безусловно, следственные органы, органы правопорядка должны дать определенный и четкий ответ на тему того, с чем связаны данные конкретные обыски», — отметил он.