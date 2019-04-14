Обыски в редакции информагентства «Росбалт» напрямую связаны с запланированной конференцией по событиям в Ингушетии. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов.

«Я думаю, эти события с обыском связаны с тем, что происходит в Ингушетии. Потому что все последние действия правоохранительных органов и властей республики направлены на то, чтобы подавить народный протест в республике. И всему этому очень много примеров: например, аресты активистов — сначала по административным делам, потому по уголовным. Я сам подвергся обыску, только за эти три дня пока меня нет в республике, ко мне раз 8 приходили сотрудники полиции с разными повестками», — рассказал правозащитник.

По словам М.Муцольгова, запланированная пресс-конференция в редакции «Росбалт» ингушских оппозиционеров, так и не состоится.

Активисты народного протеста в конце марта участвовали в массовом митинге в столице Ингушетии Магасе против передачи земель Чечне и изменения в законы, не допускающими референдума по этому вопросу. На акции произошли столкновения с бойцами Росгвардии и полицейскими, они пытались разогнать участников. Задержали несколько десятков человек. Следственный комитет после событий в Ингушетии возбудил уголовное дело о призывах к беспорядкам и нападениям на силовиков.