Сегодня, вслед за Лигой Чемпионов, определятся и полуфиналисты в футбольной Лиге Европы

Сразу напомним, что с недавних пор победитель Лиги европы не только получает трофей и все, что к нему причитается. Но и гарантирует себе в новом Евросезоне место в Лиге Чемпионов.

Преференции, прежде всего финансовые, это дает большие. А значит ценность победы в ЛЕ возрастает в разы. Из тех, кого этот вопрос волнует непосредственно – практически все четвертьфиналисты. За исключением, быть может, португальской Бенфики и Наполи. Чьи дела в национальных Чемпионатах вполне благополучны.

Отмечу, что первые четвертьфинальные матчи многое прояснили практически во всех парах . Пожалуй, лишь в споре немецкого Айнтрахта и Бенфики возможны варианты.

Португальцы победили дома 4-2. Вот только гости тогда уже к 20-й минуте остались в меньшинстве. Но при этом дважды сумели огорчить лиссабонцев.

Гандикап в два мяча придется отыгрывать и итальянскому Наполи. Правда, лондонский Арсенал дома ничего не пропустил. И остается фаворитом пары.

В испанском противостоянии Валенсия в первом матче долго мучилась, но дожала таки Вильяреал, причем на выезде. Рискну предположить, что после этого подводники предпочтут сосредоточиться на сохранении места в Примере.

Наконец, еще в одном матче Челси будет принимать пражскую Славию . В Чехии сильнее были лондонцы 1-0.

Телеканал Матч ТВ покажет, начиная с 22 часов, встречу Наполи и Арсенала.