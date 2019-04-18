Директора петербургского Большого театра кукол подозревают в получении крупной взятки

Следственный комитет уже возбудил против Александра Калинина уголовное дело.

Оперативники утром нагрянули в петербургский Большой театр кукол. Дело в том, что его руководителя – Александра Калинина – подозревают в получении взятки. По версии следствия, мужчина организовал теневую схему при подготовке детской постановки. Он якобы заключил крупный контракт с коммерческой фирмой на поставку бутафории, за что в качестве благодарности получил от поставщика более миллиона рублей. Об этом «Эху» рассказал представитель следственного комитета Сергей Капитонов.

Дозвониться до Калинина и главного режиссера театра «Эху» не удалось. В то же время сотрудники театра сказали нашей радиостанции, что следователи запретили им разглашать подробности дела. «У нас идёт деликатный обыск. Комментарии давать запретили. С годом театра, друзья», – написала на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь театра Наталия Сергеевская. Отмечу, Калинин – заслуженный работник культуры, он работает в театре уже более двадцати пяти лет.

БТК – старейший кукольный театр в России. Он существует более восьмидесяти лет. Среди наград театра премии «Золотой софит» и «Золотая маска».