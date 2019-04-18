Организаторы движения «Бессмертный полк» выступили против красных флагов и портретов Сталина в ходе акции памяти

Кроме того, они предостерегли и от «гонки за явкой» на мероприятии.

Организации «Бессмертный полк» и «Бессмертный полк России» договорились о единых принципах проведения шествия 9 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте движения. Главное правило – добровольность участия и недопустимость гонки за показателями. «Бессмертный полк – не повод для соревнований», — говорится в подписанном организаторами соглашении. Отдельного упоминания удостоилось появление на акции большого числа людей с портретами советских вождей. В документе это названо «спекуляцией», если только речь не идет о проявлении личной памяти, когда с фотографиями военачальников выходят их прямые потомки. Кроме того, участникам рекомендовано воздержаться от вынесения на шествие портретов с изображениями героев других войн и времен.

Организаторы движения напоминают, что нарушения его принципов фиксируются в разных регионах каждый год. Речь идет о разнарядках на акцию, выходе чиновников во главе колонн, а также демонстрации символики политических партий.

Ранее стало известно, что «Бессмертный полк» в этом году пройдет под серьезным контролем местных администраций. В частности, уже опубликованы распоряжения и обозначены сроки, в которые должны быть поданы заявки от участников. На акции «Бессмертный полк» нет места политике. Такое мнение в нашем эфире высказал писатель и журналист Виктор Шендерович. Положительное отношение россиян к фигуре Сталина формируется многолетней пропагандой, и предложение пронести в рамках «Бессмертного полка» его портрет – часть этой пропаганды, — считает Виктор Шендерович