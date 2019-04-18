В результате аварии туристического автобуса на Мадейре погибло не менее 29 человек, вероятно, граждане Германии

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сегодня выезжает на место происшествия.

Главу дипведомства ФРГ сопровождает команда экспертов. Среди них врачи, психологи и сотрудники консульской службы. Маас собирается поговорить с соотечественниками на месте происшествия и поблагодарить «португальских друзей» за их поддержку, говорится в сообщении министерства.

Автобус с туристами на Мадейре в среду вечером выехал с трассы на повороте и врезался в пустой жилой дом. По словам министра, пока точно не известно, сколько среди погибших граждан ФРГ. Посольство Германии в Лиссабоне работает над прояснением ситуации. По сообщению министерства внутренних дел Португалии, все жертвы аварии — граждане ФРГ. Среди погибших, по всей видимости, 17 женщин и 12 мужчин. Автобус вез пассажиров на ужин в ресторан, сообщают немецкие СМИ. В Берлине и на Мадейре работают кризисные штабы.

Ангела Меркель выразила свое глубокое соболезнование жертвам аварии и их родственникам. Глава администрации канцлера Хельге Браун заявил сегодня, что официальная информация германских ведомств о количестве жертв происшествия поступит после оповещения всех близких. В настоящее время это — главная задача сотрудников МИД ФРГ. Проверяется также возможность отправки на Мадейру спасательного самолета ВВС Германии, заявил политик.

Причина аварии выясняется прокуратурой. Вероятно, речь может идти о технических неполадках — неисправных тормозах или педали зажигания. Оставшийся в живых водитель будет заслушан сегодня.