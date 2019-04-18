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18:19, 18 апреля 2019

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые приедет в Россию

Его визит состоится во второй половине апреля.
Ким Чен Ын принял приглашение Владимира Путина, подтвердили в Кремле, но ни место, ни дату первой встречи с российским президентом не назвали. В отличие от своего отца Ким Чен Ыра, который неоднократно приезжал в Россию, нынешний лидер КНДР посетит страну впервые. Встреча с Путиным, вероятно, состоится во Владивостоке, СМИ полагают, что в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский. Там, согласно объявлению, разосланному студентам, 24 и 25 апреля отменили занятия из-за «визита официальных делегаций». По данным источников агентства «Ренхап», Ким Чен Ын приедет в Россию на собственном бронепоезде, а не на самолете, поскольку расстояние между Пхеньяном и Владивостоком достаточно небольшое. Журналисты даже просчитали, какими маршрутами может следовать поезд, и сколько времени это займет. Как полагает источник агентства, Ким Чен Ын может выбрать более длинную дорогу — через Китай, чтобы таким образом показать всему миру, что у него есть поддержка как КНР, так и России. Это имеет смысл на фоне зашедших в тупик переговоров по денуклеаризации с США. Отмечу, что предположения о том, что Ким Чен Ын в скором времени встретится с Путиным, появились вскоре после февральского саммита в Ханое. Тогда северокорейский лидер и американский президент Дональд Трамп не смогли договориться по вопросу о ядерном разоружении КНДР.
Ранее сегодня официальное агентство Северной Кореи сообщило, что в стране состоялось испытание нового тактического оружия. Процессом, как утверждается, руководил Ким Чен Ын 


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