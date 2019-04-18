Сегодня в Москве после реставрации официально открылось историческое здание посольства Эстонии

Президент Керсти Кальюлайд выразила надежду, что это предаст новое дыхание отношениям двух стран. У России и Эстонии много общих интересов, самое время для обсуждения геополитических вопросов, — сказала она на встрече с Владимиром Путиным.

Представителям России и Эстонии следует чаще встречаться, — отметил в свою очередь Владимир Путин.

Путин напомнил, что из-за отсутствия контактов, товарооборот между двумя странами за последние годы упал более чем на 50%.