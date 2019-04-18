Летчики Балтийского флота сегодня отработали уничтожение кораблей условного противника

Пресс-служба флота отмечает, что таким образом Россия оперативно отреагировала на заход в Балтийскую акваторию кораблей НАТО. В составе группы американский эсминец, фрегаты Польши, Турции и Испании. Противостояние НАТО и России в Черном и Балтийском морях и уверенно движется к конфронтации в режиме «холодной войны», в которой, не исключают некоторые западные наблюдатели, Североатлантический альянс может также задействовать право силы ради сохранения безопасности своих союзников. НАТО имеет абсолютно все возможности изменить силовую политику России в Черном море, уверен эксперт украинского портала Апостроф. – Реакции на акт агрессии против военных кораблей ВМФ Украины фактически еще не было, однако она должны быть адекватной. Россия, имеющая свыше пятидесяти боевых кораблей в этой акватории, вносит дополнительный дисбаланс в расстановку сил еще и размещением здесь крылатых ракет на малых ракетных кораблях и подводных лодках, которые могут подобраться к берегам Румынии и грозить не только Украине, но и Центральной Европе, пишет издание. Другие усилия Альянса могут быть сосредоточены на усилении флотов Румынии, Болгарии, а также Украины, Грузии и Молдавии, чтобы Черное море не было, цитата, «закупоренной российской территорией»: с 2014 года, отмечает Апостроф, большую тревогу у НАТО вызывает и Балтийское море, и все усилия стран Договора совместно с США были направлены на укрепление союзников из балтийских стран и Польши. Хотя вероятность прямой агрессии против них, одновременно членов НАТО и ЕС, намного меньше, нежели против государств так называемой «серой зоны», в частности, Украины. Как пишет автор американского профильного издания National Interest, «в контексте роста военного потенциала России и НАТО на Балтике российский флот в этой акватории вряд ли станет самым крупным. Однако он получает все больше новейших надводных кораблей и систем вооружения в рамках стратегии модернизации, в которой предпочтение отдается качеству, а не количеству кораблей» (цитата по сайту Иносми). – За последние 10 лет Балтийский флот России был существенно пополнен новейшими системами, которые продемонстрировали свои возможности ранее в апреле, в ходе масштабных тактических учений в Калининградской области. В этих стрельбах, пишет National Interest, удивили не столько масштабы, сколько выбор времени их проведения – ровно за месяц до учений НАТО на Балтике, что еще раз подчеркивает интенсивность военного соперничества в регионе, отмечает автор издания. Напомним, что накануне правительство Российской федерации сообщило, что в Балтийское море вошли четыре боевых корабля стран НАТО. В ответ на это средствами Балтийского флота РФ выполняется комплекс мероприятий по контролю за их действиями .