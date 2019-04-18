Согласно последним опросам, во втором туре выборов за Владимира Зеленского готовы проголосовать 73% избирателей, за Петра Порошенко – 27%. Это данные группы «Рейтинг». Зеленский опережает своего соперника во всех возрастных категориях.

Завтра в Киеве в районе стадиона «Олимпийский», где вечером состоятся дебаты кандидатов в президенты, ограничат движение транспорта. За дебатами, как ожидается, будут наблюдать более 60 тысяч зрителей. Ряд российских телеканалов будут показывать происходящее в прямом эфире. Хотел бы дебаты посмотреть пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дебаты на Украине пройдут за два дня до голосования. Петр Порошенко в телеобращении к нации призвал поддержать его. Владимир Зеленский накануне дал больше интервью изданию «РБК-Украина». Он, в частности, заявил, что пришло время наладить диалог с жителями самопровозглашенных республик на востоке страны.

Зеленский добавил, что для этих целей может быть создан большой европейский медиапортал на русском языке.

В Москве со скепсисом отнеслись к сообщениям о возможном российском участии в финансировании избирательной кампании Зеленского. Подробнее об этом мы поговорим с шеф-редактором интернет-издания Инсайдер Романом Доброхотовым в программе Рикошет после 18:30.