Настоятель собора Парижской Богоматери предложил возвести деревянный пока идет реставрации здания, пережившего пожар

По словам Патрика Шове, идею поддержала мэр французской столицы Анн Идальго, которая согласилась выделить часть площади для временного собора. Слова настоятеля приводит телеканал CNews. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обещал полностью восстановить собор Нотр-Дам за 5 лет.

В ходе пожара, который начался вечером минувшего понедельника, у здания обрушился шпиль и провалилась крыша. Однако большинство реликвий удалось спасти.