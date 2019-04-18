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17:32, 18 апреля 2019

Росреестр до конца года запустит в Крыму сервис аренды жилья и отелей

Международная платформа Airbnb на полуострове не работает, а Booking.com функционирует с ограничениями. Как сообщается на сайте ведомства, сервис будет создан в рамках платформы «Доверительное управление недвижимостью», которую разрабатывает Федеральная кадастровая палата. Планируется, что он будет работать как онлайн-агрегатор, где можно арендовать квартиру или дом и забронировать отель. Распространят ли сервис на всю территорию страны, в Росреестре не уточнили.



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