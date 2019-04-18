Генпрокурор США подтвердил, что штаб Дональда Трампа не был связан с российскими спецслужбами

При этом Уильям Барр отметил, что, по данным следствия, ГРУ передавало «Викиликс» украденные документы Демократической партии США, однако представители американского президента в этой схеме не участвовали. Заявление Барра было сделано на пресс-конференции, приуроченной к обнародованию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп назвал документ «концом игры» для своих противников. Он опубликовал соответствующее сообщение в Твиттере.