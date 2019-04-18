В списке богатейших россиян, который составил журнал «Форбс», оказалось 8 новых имен

Среди них 35-летний сооснователь британского стартапа цифрового банкинга Revolut Николай Сторонский, занявший предпоследнее место. Возглавляет рейтинг, в третий раз за последние четыре года, председатель правления «Новатек» Леонид Михельсон. За ним – глава группы НЛМК Владимир Лисин и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

«Форбс» пишет, что суммарное состояние богатейших людей России выросло почти до 500 миллиардов долларов. Ранее рост капиталов отечественных предпринимателей, несмотря на американские санкции, отметило и агентство Bloomberg.