Фильм «Братство» не покажут на Московском кинофестивале по просьбе ветеранов-афганцев.

Об этом рассказал президент ММКФ Никита Михалков, который также негативно отозвался о ленте.

Ветеранов Афганской войны оскорбил фильм «Братство» и они обратились к руководству Московского международного кинофестиваля с просьбой не показывать ленту. По словам Никиты Михалкова, такие ситуации «обходятся», если качество ленты «соответствует», но в данном случае это не так. Президент ММКФ рассказал, что сам уже успел посмотреть кино, и назвал его «средним» и «сделанным из клише». Михалков добавил, что в связи с этим «Братство» решено было не показывать на закрытии фестиваля, заменив его на картину про Михаила Горбачева. По утверждению руководителя ММКФ, этот фильм вызовет не меньше споров.

Скандал вокруг ленты Лунгина начался после критических оценок члена Совета Федерации Игоря Морозова. Он посмотрел картину на предпоказе и заявил, что она искажает исторические представления об Афганской войне, а советские солдаты на экране показаны с неприглядной стороны. Позднее отставной генерал Борис Громов попросил у Минкульта лишить фильм прокатного удостоверения.

Фильм «Братство» посвящен выводу советских войск из Афганистана и выйдет на экраны 10 мая.