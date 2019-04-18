Работа московской редакции «Росбалта» оказалась парализована из-за обысков

Они связаны с уголовным делом о клевете в отношении одного из сотрудников.

Полицейские «ведут себя довольно вежливо, говорят, что конкретно к «Росбалту» претензий нет», — рассказал «Эху» главный редактор информагентства Николай Ульянов. По его словам, расследование связано с публикацией материалов, порочащих бизнесмена Алишера Усманова. При этом дело, открытое в декабре прошлого года, касается не самого издания, а одного из сотрудников. По словам Ульянова, материал был опубликован на каком-то незнакомом ему стороннем ресурсе, в названии которого присутствует слово «криминал». «Росбалт» не является источником этой информации", — подчеркнул Ульянов. Он пояснил, что из-за того, что были изъяты системные блоки не только этого сотрудника, но и главреда, пришлось полностью прекратить работу редакции. Кроме того, у журналистов потребовали пароли от их компьютеров, угрожая в противном случае их изъять. Руководство намерено обращаться с жалобой в прокуратуру. По окончании следственных действий Ульянов собирается поехать отправиться к дознавателю.

Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира выразило обеспокоенность в связи с обысками в редакции информационного агентства.