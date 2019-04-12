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Эксклюзив Эха 16:58, 18 апреля 2019

Значительное снижение процента людей, относящихся к среднему классу, связано с падение доходов населения – эксперт

Значительное снижение процента людей, относящих себя к среднему классу, обусловлено падением доходов населения. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор экономических наук Сергей Смирнов, комментируя опубликованные итоги опроса по заказу «Сбербанк CIB».
«Падение доли тех, кто относит себя к среднему классу с 60% до 47%, по-моему, достаточно это очевидно на фоне падения доходов населения в среднем. Это падение охватило, конечно, большую часть населения, и поэтому люди трезво оценив свои возможности, понимают, что у них сократился доступ как к материальным, так и не материальным благам. И поэтому это падение на 13% пунктов оно действительно отражает это следствие той экономической ситуации, которая сложилась в РФ после 2014 -2015 годов», — сказал С.Смирнов.
С.Смирнов добавил, что именно средний класс остался без мер социальной поддержки со стороны государства в прошедшие годы.
«Проблема не в том, что люди стали беднее, беднее стал именно средний класс. Если по защите беднейших в последние годы какие-то усилия социальной поддержки предпринимались, то, что касается среднего класса, то о нем никто не позаботился. В данном случае, это очень тревожный сюжет, потому что, в конечном счете, обедневший средний класс готов будет согласиться с любыми мерами социальной, государственной, социальной и экономической политики, лишь бы прийти под крыло государства, а государство оно будет в меру сил ему помогать. Это может получиться класс смирившихся, что с социальной точки зрения достаточно тревожно», — отметил эксперт.
Ранее газета «Ведомости» опубликовала итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу «Сбербанк CIB» (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса). Согласно опросу, доля людей, относящих себя к среднему классу, сократилась с  60% в 2014 г. до 47% в 2018 году.



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