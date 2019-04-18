Генпрокурор США подтвердил, что сговора Трампа или других американцев с российскими властями на выборах в 2016 не было

Ни один гражданин США не помогал Росси в попытках вмешаться в американские президентские выборы в 2016 году, заявил в

четверг на пресс-конференции генпрокурор США Уильям Барр.

«Специальный прокурор не нашел свидетельств тому, что какой-либо американец, в том числе какой-либо человек, связанный с кампанией Трампа, вступал в сговор либо действовал совместно с российскими

властями», — сказал У.Барр на мероприятии, посвященном публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера.

При этом У.Барр вновь подчеркнул, что доклад ясно показывает, что РФ пыталась вмешаться в

американские выбор 2016 года, передает «Интерфакс».