Число задержанных в Лондоне экологических активистов превысило 400 человек

Такие данные в твиттере приводит Скотленд-Ярд. Как сообщает ТАСС, утром участники митинга растянули баннер «Жизнь или смерть» во всю ширину одно из мостов через Темзу. Полиция пытается взять волну протестов под контроль и сосредоточить всех активистов в районе Гайд-парка, однако они продолжают блокировать ряд городских зон и мешают движению машин, что создает транспортный хаос в центре британской столицы. Демонстранты выступают против загрязнения окружающей среды.