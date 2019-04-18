Петербургский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора Большого театра кукол.

Петербургские следователи подозревают директора Большого театра кукол Александра Калинина в том, что он получил взятку от одной из компаний. Об этом Эху рассказал представитель следственного комитета Сергей Капитонов.

Сейчас следователи и полиция обыскивают театр и квартиры подозреваемых. Отмечу, Калинин — заслуженный работник культуры, в эту сферу пришел из бизнеса и работает в театре уже более двадцати пяти лет. Дозвониться до Калинина и главного режиссера театра «Эху» не удалось. Сотрудники театра сказали нашей радиостанции, что следователи запретили им разглашать подробности дела. Напомню, Большой театр кукол — старейший в России. Он существует более восьмидесяти лет. Среди наград театра премии «Золотой софит» и «Золотая маска».

Этот год объявлен в России Годом театра.