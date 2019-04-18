Россия ввела торговые ограничения в отношениях с Украиной. Об этом сообщил Дмитрий Медведев
По словам Медведева, данные меры – это ответ на действия Украины, которая неделю назад объявила об очередном расширении торговых санкций в отношении Москвы.
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По словам Медведева, данные меры – это ответ на действия Украины, которая неделю назад объявила об очередном расширении торговых санкций в отношении Москвы.
Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…