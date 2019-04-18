В ОБСЕ выразили обеспокоенность обысками редакции Росбалта в Москве

В заявлении организации говорится, что необходимо уважать конфиденциальность работы журналистов. Обыски в московской редакции Росбалта привели к тому, что ее работа полностью парализована. Об этом Эху сообщил главный редактор Николай Ульянов. По его мнению, у правоохранительных органов непосредственно к Росбалту претензий нет.

Ульянов подчеркнул, что изъяты несколько системных дисков, в том числе те, что имеют отношение к сотруднику, фигурирующему в постановлении МВД. Отмечу, что официально силовые структуры причину обысков в Росбалте пока не комментируют.