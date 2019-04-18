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15:04, 18 апреля 2019

Команда адвокатов Дональда Трампа последние недели вела интенсивные переговоры с Министерством юстиции

Команда адвокатов Дональда Трампа последние недели вела интенсивные переговоры с Министерством юстиции, заранее разрабатывая совместную стратегию опровержения выводов полной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, — отмечают наблюдатели в США.

С тех пор, как в прошлом месяце назначенный до этого президентом генпрокурор Уильям Барр дал свою оценку направленной ему предварительной версии доклада Мюллера о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года, написав в опубликованном письме, что генпрокуратура не видит нарушений ни в действиях России, ни президента, возникли вопросы о правомерности подобных действий. Сомнений добавили и постоянные консультации между Минюстом и командой президента, — пишет Нью-Йорк таймс. Запланированная на 9.30 по Восточному времени (17.30 по Москве) пресс-конференция генпрокурора, а также возможное выступление перед прессой самого Трампа – все это до обнародования полной версии доклада Мюллера – также говорят о намерении Белого дома заранее развеять заключения двухлетней работы спецпрокурора. Как пишет сайт Си-эн-эн, демократы на Капитолийском холме уже потребовали передачи им полного, а не сокращенного текста документа, а также доступа к лежащим в его основе свидетельствам.

Услышать заявления спецпрокурора Мюллера в связи с полной версией доклада его команды не представляется возможным, так как он пока не планирует выступать перед журналистами, сообщает телеканал.



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