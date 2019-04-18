Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и ужесточающий в целом требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям, сообщает ТАСС. Законопроект был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы. Документ был разработан в рамках реализации послания президента Федеральному Собранию в целях предотвращения неправомерных действий в отношении граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности.

Согласно законопроекту, всем видам микрофинансовых организаций предоставляются дополнительные возможности по идентификации клиентов — они смогут делегировать право на

идентификацию клиентам кредитным организациям, а также смогут сами идентифицировать клиента с помощью государственных информационных систем (с определенными ограничениями)

Эта мера вводится для предотвращения мошенничества в отношении граждан, в частности путем получения займов неустановленными лицами с использованием паспортов третьих лиц.