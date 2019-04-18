Суд в Киеве признал незаконной национализацию «ПриватБанка»

Рассмотрение иска бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и кабинету министров заняло почти два года.

Окружной административный суд Киева признал договор о продаже акций «ПриватБанка» государству недействительным, а действия ответчиков – противоправными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. В решении сказано, что процедура национализации была проведена с многочисленными нарушениями, что привело к неправомерному вмешательству государства в право владения акционеров банка.

В Нацбанке Украины, который был ответчиком по этому делу, заявили о подготовке апелляции на решение суда. Оно подрывает финансовую стабильность и наносит вред международному имиджу страны, уверены представители регулятора.

Заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова добавила, что национализация была поддержана Советом национальной безопасности и обороны Украины, а также правительством, чтобы сохранить средства граждан. По ее словам, обратная процедура в этом вопросе невозможна.

Национализация «ПриватБанка» была проведена в конце 2016 года в том числе по предложению его акционеров. Он был признан неплатежеспособным, а докапитализация кредитного учреждения обошлась государству почти в шесть миллиардов долларов.