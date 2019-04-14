Обыск в редакции «Росбалта» не связан с претензиями к работе агенства – главред

Обыск в редакции «Росбалта» не связан с претензиями к работе агенства. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Росбалта» Николай Ульянов.

«Полковник, возглавляющий следственную группу, сообщил мне, что к «Росбалту» претензий нет, что осматривается только рабочее место сотрудника, который мог иметь отношение к уголовному делу. Тем не менее, изъяты несколько системных дисков, и далеко не того сотрудника, который упомянут в постановлении на проведение обыска», — сказал он.

Н.Ульянов подтвердил, что обыск проходит в рамках уголовного дела, возбужденного «по фактам распространения сведений порочащих репутацию Алишера Усманова».

«Насколько я понял, речь идет о публикации на каком-то незнакомом мне стороннем ресурсе, в названии которого присутствует слово «криминал». Эта публикация не является перепечаткой с «Росбалта». Мы не являемся источником этой информации», — подчеркнул Н.Ульянов.

Главред также добавил, что из-за следственных действий работа редакции парализована.