Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка, удовлетворив иск бизнесмена Игоря Коломойского. Одна из крупнейших кредитных организаций Украины перешла в госсобственность в конце 2016-го года. Сегодня суд определил, что процесс был проведен с нарушением законодательства. Данное решение угрожает финансовой стабильности Украины, — заявили в Национальном банке страны, ответив, что обязательно его обжалуют.

Бизнесмен Игорь Коломойский планирует вернуться на Украину, если во втором туре выборов президента победу одержит Владимир Зеленский. Об этом он заявил журналистам нескольких изданий.

Коломойский подчеркнул, что не будет ни теневым руководителем страны, ни серым кардиналом.