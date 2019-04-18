Z Архив новостей новости
5 2 6 25
14:08, 18 апреля 2019

Samsung выясняет причину поломки смартфонов новой линейки Galaxy Fold с гибким экраном

Несколько тестовых моделей вышли из строя в первые дни использования.

Компания обещает тщательно изучить сообщения о повреждениях дисплея складных смартфонов. Отмечается, что причиной случившегося могло стать удаление защитной пленки. Она является «структурной составляющей экрана, призванной защищать его от случайных царапин», говорится в заявлении пресс-службы Samsung. Компания рекомендовала не удалять этот слой и не наносить на дисплей другие пленки или наклейки. Подчеркивается, что эта информация содержится в инструкции к Galaxy Fold.
Ранее несколько американских журналистов указали в своих обзорах, что полученная на тестирование новинка Samsung сломалась через несколько дней.
Сотрудник The Verge Дитер Бон рассказал, что на экране его гаджета в месте сгиба образовалась выпуклость, которая вызвала его искажение. Бон предположил, что туда мог попасть мусор, либо сломался шарнир.
Обозреватель Bloomberg Марк Гурман допустил, что проблема может быть связана с тем, что он снял с экрана защитную пленку. Блогер Маркес Браунли высказал аналогичную версию. Между тем, журналист CNBC Стив Ковач утверждает, что он пленку не удалял.

Samsung Electronics представил свой первый складной смартфон 20 февраля. В продажу устройство поступит 26 апреля. В США стоимость Galaxy Fold будет начинаться почти от 2 тысяч долларов (примерно 130 тысяч рублей по текущему курсу).



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

ГУЛАГ. Самая постыдная страница истории СССР Тяжёлый подневольный труд, высокие производственные нормы, антисанитарные условия содержания и недостаточное питание заключённых способствовали высокой смертности узников сталинских лагерей…

5 401 6 35216 14.04
Kобщество, история, гулаг, музеи, фото, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Безумный Берни и сонный Джо: Трамп занялся уничтожением соперников на 2020 Пресса писала, что как только Демократы начали объявлять о выдвижении на 2020, Трамп начал готовиться и отвел специальное время для придумывания прозвищ…

5 85 6 7442 17.04
Kполитика, сша, трамп, выборы, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ассанж – человек, который так или иначе вносил свой вклад в гласность, в предание гласности всяких темных дел и всяких военных тайн, которые, как мне кажется, в конце концов будут разоблачаться тотально…

5 198 6 18201 12.04
#слушать 01:45:08 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Культ палача. Народная любовь к Сталину как ключ к российской политике Сталин начал ассоциироваться у людей, никогда при нем не живших, с идеей «сильной руки, способной навести порядок» в стране. «Сталин — творец великой победы. Путин — наследник и продолжатель великих побед»...

5 131 6 12238 16.04
Kобщество, история, власть, сталин, путин, рф, события
Блоги

+ Охрана Зеленского будет усилена после публикации ролика, где его сбивает грузовик Охрана Зеленского будет усилена после публикации ролика, где его сбивает грузовик Видео опубликовано на одном из Telegram-каналов, который, как утверждают в штабе Зеленского, связан Порошенко…

5 98 6 32118 11.04
8читать ;смотреть
Kукраина, выборы, скандалы, зеленский, порошенко, безопасность, видео, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Феномен Трампа Мой знакомый, человек очень смелых взглядов заявил – Трамп, как президент, в безопасности, пока он поддерживает евреев и Израиль…

5 77 6 7773 17.04
Kтрамп, сша, израиль, политика, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Студенты Джорджтаунского Университета проголосовали за выплату репараций потомкам рабов, которых продали в XIX веке 66% студентов сказали «да» введению сбора в размере $27.20 со студента в семестр, которые будут идти в фонд GU272...

5 156 6 16536 12.04
Kсша, политика, история, общество, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…

5 407 6 46022 13.04
Kобщество, история, мнения
Новости

Бригада московских врачей из госпиталя имени Бурденко вылетает в Уфу, чтобы помочь в лечении Дмитрия Быкова Это сообщил главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов…

5 51 6 5904
Блоги

+ Лукашенко: Сами под санкциями, но подобным оружием воюют против ближайших союзников! Лукашенко: Сами под санкциями, но подобным оружием воюют против ближайших союзников! Александр Лукашенко сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Беларуси с санкциями…

5 133 6 44444 11.04
8читать ;смотреть
Kлукашенко, белоруссия, рф, санкции, торговля, видео, события
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Чисто английская революция, или Что случилось в Британии и России Брекзит — это исключительно рычаг для переформатирования британской внутренней политики. Это допинг, который должен был встряхнуть нацию, ввести ее в состояние политической ажитации…

5 44 6 12609 11.04
Kвеликобритания, европа, политика, ссср, история, рф, общество, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Сравнивать Зеленского с Трампом — безграмотно Не надо надевать на голову Путина очередную корону, которая ему не принадлежит…

5 320 6 46211 13.04
Kполитика, выборы, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Евроклеймо — «Крымчанин» Я ещё раз убеждаюсь, что наша мощь, которую мы изображаем в мультиках – показная, для рейтингов и выборов. Мы пытаемся быть супердержавой, а шарахаемся от любой евромоськи. Доколе?..

5 378 6 62548 14.04
Kобщество, крым, власть, европа, мнения
Блоги

+ Порошенко и Зеленский поспорили в прямом эфире по поводу даты дебатов Порошенко и Зеленский поспорили в прямом эфире по поводу даты дебатов «Пётр Алексеевич, вас не перебивал народ пять лет, дайте возможность сказать!»..

5 340 6 56791 12.04
8читать ;смотреть
Kукраина, выборы, порошенко, зеленский, дебаты, скандалы, видео, события
Блоги

+ Петр Порошенко: «Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Прилетайте и поговорите с людьми» Петр Порошенко: «Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Прилетайте и поговорите с людьми» В своем видеообращении к сопернику президент Украины призвал его не прятаться, а прийти на дебаты…

5 87 6 14418 13.04
8читать ;смотреть
Kобщество, украина, политика, власть, выборы, видео, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обняться со Сталиным Получился отличный образ «вставшего с колен» российского человека, уважительно, с симпатий, а временами с восхищением, целующего сапоги, топтавшие головы его предков…

5 85 6 15551 16.04
Kполитика, сталин, общество, история, мнения

Популярное за неделю

Новости

Писатель Дмитрий Быков до сих пор находится в тяжелом состоянии За ночь никаких изменений не произошло, — сообщает ТАСС со ссылкой на  медицинский источник в  Башкирии…

5 30 6 15039
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Отчасти эти два мелких знака — история с Калви и история с Серебренниковым, — после которых нам полагается забиться в экстазе и сказать, что наступила большая оттепель, она происходит потому, что власть замечает, что несколько перегнула палку…

5 93 6 108230 13.04
#слушать 49:53 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3077991
«Последние казненные»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 8563 14.04
Блоги

Геннадий Гудков политик

Антиконституционный переворот в Подмосковье Подмосковная власть, потерявшая берега, нагло, цинично, презирая народ, творит по сути антиконституционный переворот, превращая Московскую область в оккупационную зону бесправия и произвола…

5 112 6 244008 11.04
Kподмосковье, протесты, мусор, мнения
Блоги

Адские бабки Видеоблог о деньгах, пенсиях и налогах

+ Новые налоги соберут Чубайс и Усманов | Грядут блокировки счетов без суда Новые налоги соберут Чубайс и Усманов | Грядут блокировки счетов без суда Главная тема — новые скрытые налоги, которые российское правительство отдаст на откуп очередным олигархам…

5 40 6 88986 14.04
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7759014
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3990092

Сегодня в эфире