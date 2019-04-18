Samsung выясняет причину поломки смартфонов новой линейки Galaxy Fold с гибким экраном

Несколько тестовых моделей вышли из строя в первые дни использования.

Компания обещает тщательно изучить сообщения о повреждениях дисплея складных смартфонов. Отмечается, что причиной случившегося могло стать удаление защитной пленки. Она является «структурной составляющей экрана, призванной защищать его от случайных царапин», говорится в заявлении пресс-службы Samsung. Компания рекомендовала не удалять этот слой и не наносить на дисплей другие пленки или наклейки. Подчеркивается, что эта информация содержится в инструкции к Galaxy Fold.

Ранее несколько американских журналистов указали в своих обзорах, что полученная на тестирование новинка Samsung сломалась через несколько дней.

Сотрудник The Verge Дитер Бон рассказал, что на экране его гаджета в месте сгиба образовалась выпуклость, которая вызвала его искажение. Бон предположил, что туда мог попасть мусор, либо сломался шарнир.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман допустил, что проблема может быть связана с тем, что он снял с экрана защитную пленку. Блогер Маркес Браунли высказал аналогичную версию. Между тем, журналист CNBC Стив Ковач утверждает, что он пленку не удалял.

Samsung Electronics представил свой первый складной смартфон 20 февраля. В продажу устройство поступит 26 апреля. В США стоимость Galaxy Fold будет начинаться почти от 2 тысяч долларов (примерно 130 тысяч рублей по текущему курсу).