В Российском Министерстве культуры утверждают, что не собирались перечислять бюджетные деньги на парижский Нотр-Дам

О том, что в ведомстве обсуждают возможное оказание помощи по восстановлению пострадавшего при пожаре собора, ранее сообщили СМИ.

Минкультуры не обещало перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия, заявила замглавы министерства Алла Манилова. Ее слова приводит агентство «Интерфакс». Речь шла о добровольном сборе средств, и это предложение было неверно истолковано. Манилова пояснила, что россияне сопереживают трагедии, и тысячи людей, среди которых и сотрудники Минкульта, хотели бы помочь восстановлению собора Нотр-Дам. Но выбор между французской базиликой и российскими культурными памятниками не стоит – «Никто не делит деньги граждан и не регулирует порыв души», — подчеркнула замминистра. Тем не менее, ведомство готово направить своих лучших специалистов для реставрации парижского собора. Отмечу, что ранее инициативу Минкультуры по оказанию финансовой помощи на восстановление Нотр-Дам общественность встретила критикой, припомнив, что многие объекты культурного наследия в России уже давно ждут, когда власти обратят на них внимание.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в минувший понедельник. Реставрация базилики, по оценкам французских властей, займет около 5 лет.