Московская редакция агентства Росбалт полностью прекратила работу из-за обысков

Как сообщил РИА главный редактор информагентства Николай Ульянов, сегодня утром в редакцию пришли люди в штатском, которые представились сотрудниками московского Уголовного розыска. Следственные действия проводятся в рамках дела о клевете, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Дмитрий Фирсов.

Официальных комментариев МВД и Следственного комитета пока не последовало.

Сегодня днем в Росбалте должна была состояться пресс-конференция представителей ингушской оппозиции.