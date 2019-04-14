Московская редакция агентства Росбалт полностью прекратила работу из-за обысков
Как сообщил РИА главный редактор информагентства Николай Ульянов, сегодня утром в редакцию пришли люди в штатском, которые представились сотрудниками московского Уголовного розыска. Следственные действия проводятся в рамках дела о клевете, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Дмитрий Фирсов.
Официальных комментариев МВД и Следственного комитета пока не последовало.
Сегодня днем в Росбалте должна была состояться пресс-конференция представителей ингушской оппозиции.