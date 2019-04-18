Украина готовится ко второму туру президентских выборов.

Лидер первого тура Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу. Об этом он заявил в интервью агентству «РБК-Украина». Одним из способов решения конфликта он назвал информационную войну.

Зеленский также заявил, что против амнистии тех, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе. Завтра в Киеве должны состояться дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с интересом ждет этих дебатов, правда, пока не знает, будет ли их смотреть.

Во втором туре президентских выборов за Зеленского готовы проголосовать 52% респондентов, опрошенных социологической группой «Рейтинг». 19% намерены отдать свои голоса Петру Порошенко. Среди тех, кто будет голосовать во втором туре и определился с выбором, 73% за Зеленского и 27% за Порошенко, — сообщает Интерфакс Украина.