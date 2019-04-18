Россия расширила санкции против Украины

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал это ответом на недружественные действия Киева.

Новые санкции прежде всего включают в себя фактический запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также угля. С 1 июня эти энергоносители можно будет ввозить в соседнюю страну только на основании отдельных разрешений, приводит слова Дмитрия Медведева РИА Новости. Кроме того, премьер расширил список украинских товаров, запрещенных к ввозу в Россию. Речь идет о продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила около 250 миллионов долларов. В постановлении на сайте правительства говорится, что под запрет также попали некоторые категории одежды украинского производства, обувь, бумага, проволока, химическая продукция и другие товары.

Медведев объяснил эти меры «очередным недружественным шагом», который недавно предпринял кабинет министров Украины. 10 апреля власти страны расширили список товаров, запрещенных к ввозу из России. В перечень, среди прочего, были включены стеклотара, формалин, пружины для грузовых вагонов и некоторые другие категории.

Новые санкции против Украины были введены за три дня до второго тура выборов в стране.

Украина импортирует много российской нефти, и ограничения серьезно скажутся на ее экономике, — считает партнер консалтинговой компании РусЭнерджи Михаил Крутихин.

Крутихин добавил, что российская нефть по-прежнему пользуется высоким спросом.