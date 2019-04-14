Ограничения поставок нефти с российской стороны серьезно скажется на экономике Украины – эксперт

Ограничения поставок нефти с российской стороны серьезно скажется на экономике Украины. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«По импорту нефти и нефтепродуктов Украина напрямую зависит от России больше, чем на 40 процентов, еще 37 процентов она получает из Белоруссии, то есть, фактически, опять из России через посредников. Если поток прекратится, это скажется самым серьезным образом на способности Украины употреблять нефть и нефтепродукты», — считает он.

М.Крутихин также добавил, что российские экспортеры не понесут убытков из-за ограничений.

«Проблемы тут никакой не будет, поскольку дефицита спроса на российскую нефть не наблюдается. Нефти сколько добыли, столько и реализовали на внутреннем и внешнем рынке», — сказал он.

Россия с 1 июня ограничит поставки угля на Украину. Как сообщил ранее премьер-министр Медведев, соответствующее постановление правительства уже подписано.