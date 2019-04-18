Московская редакция агентства Росбалт полностью прекратила свою работу из-за обысков

Следственные действия связаны с уголовным делом о клевете, которое было возбуждено по заявлению бизнесмена Алишера Усманова. Оно касается одного из сотрудников Росбалта. В обысках участвуют более десяти сотрудников правоохранительных органов. Полицейские изымают жесткие диски, досматривают рабочие места сотрудников. Главный редактор Росбалта Николай Ульянов говорит, что под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, в том числе представителей ингушской оппозиции.