В футбольной Лиге Чемпионов определились все полуфиналисты

Ливерпуль, победивший дома Порту, и в ответном матче в Португалии серьезных проблем не испытал. Соперники просто оказались разными по классу. Уверенная победа со счетом 4-1 вывела подопечных Юргена Клоппа в полуфинал.

А вот второй матч среды оказался куда более захватывающим. В Манчестере местный Сити и Тоттенхэм на двоих наколотили 7 мячей. Причем 4 из них уже к 11-й минуте встречи. Такой скорострельности Лига Чемпионов еще не знала.

После этого МанСити забил еще дважды, сделав результат приемлемым для прохода в следующий раунд. Но вышедший на замену Льоренте сократил отставание до минимума. Горожане спаслись было на 3-й добавленной минуте. Но система ВАР определила офсайд у Стерлинга.

В полуфинале Тотенхем сыграет с Аяксом, а Ливерпуль – с Барселоной.

Первые полуфинальные матчи Лиги Чемпионов пройдут 30 апреля, ответные — 7 мая.