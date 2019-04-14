Обыски в информационном агентстве «Росбалт» связаны с делом о клевете в адрес Алишера Усманова

Представители интернет-издания говорят, что полиция потребовала предоставить пароли от рабочих компьютеров.

Уголовное дело завели из-за публикации «Росбалта», сказал источник ТАСС. В московском офисе полиция изымает жесткие диски и другие материалы, необходимые для следствия, вынимают все из столов и просматривают документацию. Адвокат агентства Дмитрий Фирсов в интервью «Эху» подтвердил, что дело заведено по статье «клевета», а в постановлении на обыск фигурирует Усманов.

Заведено ли дело на конкретного сотрудника или в отношении неких публикаций в интернете не понятно, сказал в эфире радио «Говорит Москва» главный редактор «Росбалта» Николай Ульянов. По его словам, в постановлении кроме его агентства, сети интернет в целом присутствует название еще одного СМИ. Полицейские потребовали предоставить доступ ко всем компьютерам в редакции.

Стражи порядка в штатском пришли в московский офис агентства в Скатертном переулке сегодня утром и ограничили доступ в редакцию. Сотрудников не пускали в здание, также пришлось перенести пресс-конференции, запланированные на сегодня.

Представители Усманова и МВД ситуацию не комментировали.