В Кремле не считают выход «доклада Мюллера» «предметом интересов и забот» – Песков

В Кремле не считают выход «доклада Мюллера» «предметом интересов и забот». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Выход этого отчета ожидаем на Западе. Для нас это не тема, не предмет наших интересов, опасений и забот. Все эти отчеты, Мюллера и иные на этот счет, до сегодняшнего дня, кроме каких-то поверхностных малопрофессиональных сообщений, ничего не приносили. У нас много других дел» – сказал он.